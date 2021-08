Así fue la trágica infancia de este GALÁN del Cine de Oro que luego del éxito en su carrera se suicidó

Dentro de la época del Cine de Oro existieron diversas figuras que se consolidaron como íconos en uno de los momentos más prolíficos del gremio cinematográfico en nuestro país.

Es por eso que la época del Cine de Oro, que para muchos autores comienza en 1936 y culmina en 1956, fue reconocida a nivel internacional junto a las grandes estrellas que protagonizaban las películas en estos años.

Desde María Félix hasta Pedro Infante, los actores del Cine de Oro fueron aplaudidos a nivel internacional, y dentro de este panorama, un actor se posicionó en las filas de los íconos de la época.

Se trata de Pedro Armendariz, pues su talento incluso lo llevó a ser parte de reconocidas producciones de talla internacional junto a reconocidos actores y actrices de esta época artística en nuestro país.

La trayectoria y éxitos de Pedro Armendariz

Su nombre completo fue Pedro Gregorio Armendáriz Hastings, y su primera película la realizó a los 22 años y en su carrera en la pantalla trabajó con figuras como María Félix y Dolores del Río.

Uno de sus papeles más recurrentes fue darle vida al héroe revolucionario Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, personaje de la historia mexicana con el que ganó gran fama.

Sin embargo, fue la película "María Candelaria", al lado de Dolores del Río, la que le daría a Almendariz alta proyección internacional, no sólo a Hollywood, sino que también participó en largometrajes de Francia, España, Italia e Inglaterra, y su nivel de preparación era tal, que aprendió a hablar diferentes idiomas más allá del español, como francés e inglés.

Pedro Armendariz en su papel de Francisco Villa. Foto: Especial

Dentro de Hollywood, el destacado actor mexicano con prominentes cejas y una mirada penetrante, trabajó en películas como "Fort Apache", "We Were Strangers" y su última aparición en el cine en 1963 en "James Bond, From Russia with Love".

Su triste infancia y su trágico final

Pedro Gregorio Armendáriz fue hijo del mexicano Pedro Armendáriz García Conde y de la estadounidense Adela Hasting, siendo su madre la mayor adoración del futuro actor.

Sin embargo, esto duró poco, pues en su infancia tuvo que soportar la muerte de su madre, por lo que él y su hermano menor Francisco vivían con su tío Henry Hastings, en Laredo, Texas, después de que su madre falleció, por lo que el joven Pedro no vivió una infancia como hubiera querido, pues desde temprana edad tuvo que tomar muchas responsabilidades al ser el hermano mayor.

Pedro Armendariz era considerado un galán en el Cine de Oro. Foto: Especial

Su trágico final llegó luego de uno de los más grandes éxitos en su carrera, esto cuando grabó la película estadounidense "The Conqueror" en el año de 1956,misma que sería la trágica producción que acabo con la vida del actor pues se filmó en Utah, muy cerca del lugar donde el gobierno de Estados Unidos había realizado pruebas nucleares.

Debido a la radioactividad de la zona, se sabe que 91 de las 220 personas que trabajaron en dicha película enfermaron de cáncer, Pedro Armendariz fue uno de ellos.

El famoso fue diagnosticado con cáncer de estómago, y su enfermedad era terminal, por lo que el 18 de junio de 1963, se suicidó a los 51 años de edad, se disparó con una pistola que metió de contrabando al hospital donde lo atendían, murió antes de que se estrenara la película de James Bond donde él aparecía.