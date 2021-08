Mon Laferte: ¿Quién es Joel Orta, el músico MEXICANO del bebé que está esperando la chilena?

La cantante chilena Mon Laferte sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando un hijo durante una transmisión en vivo que realizó en redes sociales. Esta noticia llega tras un año de intentar convertirse en madre.

A pesar de que aún no cuenta con tres meses de embarazo, la intérprete reconoció que fue difícil tomar esta decisión a sus 38 años de edad, sobretodo después de que llegó a considerar no tener hijos, pero la situación de la pandemia la hizo cambiar de parecer. Pero, al mismo tiempo, señaló que ha sido un año sumamente complicado.

Entusiasmada con el embarazo

"Estoy embarazada, no debería decirlo todavía porque aún tengo los tres meses(...)Es un deseo que me vino a los 30 y tantos porque antes no quería tener hijos y ha sido un año mu duro, de muchas formas, de cambio de peso y de humor, ha sido difícil y en medio de la pandemia tuve una separación con mi oficina que también fue complejo", expresó la cantante.

Por otra parte, enfatizó sobre el reto que ha sido enfrentar la pandemia de una manera creativa, ya que tiene planeado realizar una gira promocional del álbum "Seis". Sin embargo, después de reposar un par de semanas, regresará a los escenarios ya con una visible pancita.

¿Quién es el padre de su hijo?

Mon Laferte reveló que el padre del hijo que está esperando es Joel Orta, quien se desarrolla como el jefe de producción de la chilena. Orta también es un talentoso músico mexicano, que se destaca por ser la voz y guitarra del grupo Celofán.

Se desconoce cuando iniciaron su relación pero Joel ha sido uno de los principales colaboradores de Mon Laferte, a quien ha acompañado en algunas intervenciones artísticas como los murales en fachadas de casa que realizó este año en Valparaíso, Chile, y Los Ángeles, Estados Unidos.