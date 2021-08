Eric del Castillo comparte que tiene una enfermedad incurable: "No hay nada que hacer"

Eric del Castillo, quien el pasado 30 de junio sufrió una caída por la que fue hospitalizado de emergencia en un nosocomio al sur de la Ciudad de México, compartió que desde hace años padece una enfermedad hereditaria incurable.

Durante una entrevista con la revista 'TVyNovelas', el actor de 87 años reveló que tiene un problema de la vista. Se trata de una degeneración macular, que se produce cuando se daña una parte de la retina llamada mácula, encargada de la visión central (distinguir caras/objetos y hacer actividades como leer).

¿Qué dijo?

"Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer. Eso es de herencia, mi mamá también lo sufrió. No hay operación, nada qué hacer, pero nunca me voy a quedar ciego, jamás", dijo Eric del Castillo a la publicación.

Pese a que su enfermedad no tiene cura, el actor de telenovelas como 'La mentira' (1998) y 'Abismo de pasión' (2012) mencionó el tratamiento que recibe para controlar su padecimiento y llevar una vida normal.

"Estoy tomando vitaminas, es lo único que me queda por hacer, porque no hay operación (...) Es nada más el enfoque el que se pierde, pero todo a mi alrededor lo veo perfectamente. Procuro descansar, que es lo más importante, mientras me alivio y vuelvo otra vez a la normalidad", expresó.

¿Cómo ha sido su recuperación tras la caída?

Eric del Castillo explicó que el accidente que sufrió a finales de junio ocurrió en casa de su hija, la periodista y escritora Verónica. Detalló que a pesar de conocer la morada, no calculó bien el número de escalones y se cayó.