Simon Gallup deja a The Cure; ¿cuál es la razón de la decisión del bajista?

Después de más de cuatro décadas, Simon Gallup dejará de ser el bajista de la emblemática banda británica The Cure. El grupo liderado por Robert Smith perderá al segundo miembro con más antigüedad en la banda y uno de los grandes símbolos del grupo fundado en el año 1976.

Fue a través de un comunicado en su página de Facebook, en donde Gallup informó de la decisión que había tomado. Y aunque no dio muchas razones, el texto fue breve y dijo y explicó que ya no sería parte de The Cure. "Con un poco de tristeza, informo que ya no soy parte de The Cure. ¡Buena suerte a todos!, decía el mensaje en la red social.

El mensaje lo mandó a través de su cuenta de Facebook

FOTO: Facebook

Hubo una traición en el grupo

Al ser cuestionado sobre si se trataba de temas de salud, el artista británico dijo que está muy bien de salud y que la razón por la que deja el grupo es "porque ya se cansó de la traición". Esa declaración dejó más dudas que respuestas, pero ya no dijo más al respecto.

The Cure se formó en 1976 con Robert Smith, Lol Tolhurst, Porl Thompson y Michael Dempsey, bajista original del grupo. Pero a finales de 1979 se unió Simon Gallup, junto a Matthieu Hartley que se encargó de los teclados.

En 2019, la banda británica ingresó al Salón de la Fama del Rock. Pero también los talentosos Simon Gallup y Robert Smith entrarían al selecto grupo de los elegidos en el salón. Una época brillante del rock ha terminado hoy.