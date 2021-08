Natalie Imbruglia regresa a la música; "estuve cerca de rendirme"

Natalie Imbruglia sufrió algunos altibajos en su vida personal y profesional, pero con mucho esfuerzo ha sabido levantarse y está lista para regresar a la música.

"Siempre fui una mujer muy fuerte e independiente, no creo haber vivido un referente de presión o sexismo en la industria musical, creo que siempre he podido ser yo misma", dijo la también actriz, cuando habló de sus problemas y el haberse convertido en madre soltera.

Fue en el 2019 cuando la cantante australiana anunció el nacimiento de su primer hijo, Max Valentine Imbruglia, al que concibió gracias a la fecundación in vitro. Y aunque fueron momentos complejos, la pandemia por Covid-19 le permitió que pudiera estar cerca de él y aprovechar el tiempo a su lado.

"No tuve prisas para regresar"

Entre las cosas negativas y difíciles que tuvo que enfrentar Natalie, pudo recibir una buena noticia, que fue el hecho de que la pandemia le permitió estar cerca de Max.

"Fue genial porque tengo un bebé muy pequeño, no es que lo tenga en la escuela, mi bendición fue que no tuve prisas y al convertirme en mamá no tuve que andar corriendo, pude tener más tiempo con mi hijo", dijo la cantante.

Además, explicó que pudo trabajar en su música, estar bien, tomar las cosas con calma y preparar su regreso a la música. Su sencillo llamado Maybe it´s great, es el primero que presenta del álbum Firebird, que se lanzará el 24 de septiembre.

Imbruglia aseguró que ha tenido tiempos difíciles, pero también le han servido para probarse, para saber que es fuerte y encontrar las cosas que verdaderamente la inspiran. La artista dijo que ha tomado el control de su vida y que lo que ha hecho lo hace a su manera, con su visión personal.