José Eduardo confiesa que ser un Derbez le cerró muchas puertas | VIDEO

José Eduardo Derbez cuenta con una prometedora carrera en la actuación, sin embargo, no siempre fue así pese a ser hijo de uno de los comediantes más reconocidos del país y una estrella de las telenovelas, pues su apellido le habría cerrado muchas puertas.

El actor de 29 años de edad habló sobre los conflictos que ha tenido por su apellido Derbez, pues contrario a lo que podría pensarse, éste no le ha brindado el apoyo que él pensó que recibiría ya que es por ello se le habrían negado algunas oportunidades.

En entrevista para el programa “Miembros al aire”, José Eduardo Derbez habló de los problemas que llegó a tener por su apellido al inicio de su carrera, cuando se dedicó a buscar oportunidades y tocar puertas para sumarse a proyectos en la actuación.

José Eduardo y Eugenio Derbez. Foto: Instagram @jose_eduardo92

"Al principio de mi carrera, cuando empecé que era un casting tras otro o ir a tocar puertas, pues pasa, creo que a todos nos pasa, a los que nos dedicamos a esto, que no se abre ninguna puerta, y sigues dándole y dándole, y nada para ningún lado”, dijo.

José Eduardo Derbez dudó de su carrera

El actor confesó que en algún momento se cuestionó si realmente la actuación era lo suyo y si debía dedicarse a ello: “Empiezas a cuestionarte si de verdad es lo tuyo o no, si quieres seguir en esto o no”.

Al cuestionarle si le afectaba su apellido Derbez al momento de buscar oportunidades de trabajo, reveló que esto habría sido lo que le cerró las puertas en más de una ocasión: “Yo pensé que iba a ser un poquito más fácil y al contrario, se cerraron muchas puertas”.

"Un día llegué a mi casa y me tiré a llorar, y dije: ‘Esto no es para mí'. Yo en mi drama recibí una llamada de Televisa para empezar mi telenovela, y desde ahí no he parado, gracias Dios”, finalizó.