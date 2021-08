Jonathan Ordoñez, exparticipante de Enamorándonos, denuncia con FOTOS haber sido golpeado y asaltado

Jonathan Ordoñez, mejor conocido como Pepe, es un joven que estuvo en el programa "Enamorándonos", por la tarde, denunció que él y varios miembros de su familia fueron agredidos por sus vecinos.

De acuerdo con lo que narró en su cuenta de Instagram, el hombre fue agredido junto con su hermano y su madre por al menos 15 personas.

"Siguen las agresiones y vean cómo me dejaron ahorita. No sé lo que esperan, que me maten para que se pueda hacer algo", dijo.