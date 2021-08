Jennifer López se DESHACE de todo RASTRO de Alex Rodríguez; así lo demostró | FOTOS

Recientemente, la cantante estadounidense Jennifer López demostró que ya olvidó totalmente a su expareja Alex Rodríguez, pues borró todo rastro de su relación en sus redes sociales.

¿Lo dejó de seguir?

De acuerdo con usuarios, la Diva del Bronx no solamente le dio unfollow a su ex, también borró todo rastro de su relación romántica al eliminar todas las fotos que tenían juntos besándose o acariciándose, lo que confirma que para la cantante A-Ro ya no tiene lugar en su corazón.

Sin embargo, la intérprete de “Get Right” no borró algunas fotos donde ambos posan de forma más casual y no se tocan o besan.

Foto: Captura

¿Qué hizo A-Ro al respecto?

Por su parte, el deportista aún seguía a la artista hasta esta mañana, pero parece ue también decidió dejarla de seguir, aunque él no ha borrado fotografías a su lado, pues aún se ven muchas de la pareja cuando estaba junta.

Además, Alex fue captado en Las Vegas pasándola de maravilla junto a dos mujeres, con quienes no deja de sonreír y pasarla bien en las imágenes tomadas por los paparazzi y publicadas por Daily Mail

Foto: Captura

¿Qué ha pasado con J-Lo y Ben Affleck?

Mientras tanto, la pareja del momento, conformada por J-Lo y el director Ben Affleck, se encuentran muy felices disfrutando de su relación, pues hace unas semanas ambos fueron captados disfrutando en una paradisiaca playa europea por el cumpleaños de la cantante.

De hecho, hace poco Ben fue captado visitando a su novia en los estudios donde ella se encuentra grabando su próxima película producida por Netflix y se rumora que quieren mudarse para vivir juntos y pronto también casarse.

PAL