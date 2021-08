¿Song Kang se irá pronto al ejército? Esta es la razón de los rumores

¿Quién es Song Kang? El protagonista de "Love Alarm" es uno de los actores más populares de dramas coreanos en Netflix. Recientemente estrenó "Nevertheless", pero ya está en marcha con otro proyecto. Esta es la razón por la que sus fans creen que se irá pronto al ejército.



En Corea del Sur es una obligación para cualquier ciudadano masculino prestar casi 2 años de servicio militar. Para los actores es muy diferente, ya que pueden enlistarse en cualquier momento antes de los 28, a diferencia de los idols K-Pop, quienes tienen que apegarse a las actividades del grupo y su mejor momento antes de decir adiós.



Song Kang inició su carrera en 2017 con "The liar and his lover", pero no fue hasta 2019 que alcanzó la fama mundial con "Love Alarm", adaptación del famoso webtoon. Actualmente, cuenta con 27 años, 28 en edad coreana, por lo que está en en límite para convertirse en un soldado o trabajador público.

¿Cuándo se enlistará Song Kang en el ejército?

Hasta ahora, Song Kang no ha revelado sus planes para enlistarse en el ejército coreano, pero los rumores de que se irá pronto han cobrado fuerza. Desde 2019 y hasta la fecha, el actor no ha dejado de grabar doramas, comenzó con "Love Alarm", continuó con Sweet Home, Navillera y Nevertheless, pero se sumó otro K-Drama para el 2022.



Muchas fans especularon que su apretada agenda de trabajo y estrenar varias series a la vez se debe a que puede enlistarse el siguiente año, no sin antes actuar lo más que pueda.



Su más reciente proyecto es "Office Romance Cruelty", cuyas grabaciones comenzaron hace poco, tan solo unos días después de que finalizó "Nevertheless". Esta podría ser su última actuación antes de ausentarse por casi 2 años.

Las fotos muestran el nuevo look del actor, pero nuevamente despertaron la curiosidad de sus fans, tantos dramas seguidos no es una buena señal. Quien hizo lo mismo fue Park Bo Gum, uno de los actores más populares, quien grabó Record Of Youth, Wonderland y Seo Bok antes de despedirse.