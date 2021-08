Ringo Starr presenta su nuevo EP "Change The World"

Hoy, UMe anunció Ringo Starr Change The World, un nuevo EP que se lanzará el 24 de septiembre de 2021. Disponible para preordenar, estas cuatro pistas se grabaron en Starr's Roccabella West studio tal como lo hizo con su EP Zoom In lanzado en marzo de 2021, y cuenta con colaboradores nuevos y frecuentes, creando canciones que abarcan el espectro del pop, country, reggae y rock and roll.

Ringo comenta: “He estado diciendo que solo quiero lanzar EP en este momento y este es el próximo. Qué bendición ha sido durante este año tener un estudio aquí en casa y poder colaborar con tantos grandes músicos, algunos con los que he trabajado antes y algunos nuevos amigos”.

Starr compartió la noticia por primera vez el jueves 12 de agosto en talkhoplive®, cuando apareció en su canal Rock 'N' Roll para brindarles a los fanáticos la primera oportunidad de reservar el nuevo EP.

El sencillo principal "Cambiemos el mundo" ofrece una grata dosis de esperanza y el optimismo característico de Starr. La canción fue escrita por Joseph Williams y Steve Lukather, quienes también tocaron en la pista con coros de Amy Keys, Zelma Davis, Billy Valentine y Darryl Phinnessee.

"Just That Way" fue escrita e interpretada por Ringo y su ingeniero Bruce Sugar desde hace mucho tiempo, y continúa el ambiente reggae de "Waiting for the Tides to Turn" de Zoom In con Tony Chen regresando a la guitarra, acompañado por Fully Fullwood en el bajo y Ed Roth en Hammond B3 con Zelma y Zho Davis en coros.

“Coming Undone” es la primera colaboración de Starr con Linda Perry, quien escribió y toca en la pista que también presenta a Trombone Shorty. Todos pueden identificarse con haber tenido momentos de deshacerse, y los tiernos y melódicos sonidos country junto con la cálida voz de Ringo ofrecen un bienvenido respiro.

Para el número final, Ringo mece su propia versión de “Rock Around The Clock” acelerada por los inconfundibles licks de Joe Walsh en la guitarra. A ellos se unen Nathan East en Upright Bass, Bruce Sugar en piano y Amy Keys y Windy Wagner en coros.

Change The World estará disponible en formato digital y en CD y casete el 24 de septiembre; los discos de vinilo de 10 pulgadas lanzan el 19 de noviembre, acotó AP.