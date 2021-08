Lyn May, ¿tuvo un romance con Juan Gabriel? Así lo reveló la rumbera

El próximo 28 de agosto se cumplirán 5 años de la muerte de Juan Gabriel y a lo largo de este lustro, muchos famosas y famosos han compartido algunas de las mejores anécdotas que vivieron a lado del Divo de Juárez, unas de ellas muy melancólicas, otras chistosas y unas más muy polémicas tales y como las que hizo Lyn May.

Fiel a su estilo, Lyn May a inicios de este 2021 confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante que vivió cosas muy apasionadas a lado de Alberto Aguilera Valadez a quien conocemos mejor como Juan Gabriel.

De acuerdo a la vedette quien hace algunos días dijo estar embarazada, en su juventud dijo que Juan Gabriel fue como su secretario por lo que pasó mucho tiempo a su lado.

Y es que según Lyn May durante la juventud de Juan Gabriel, éste era muy delgado por lo que pudo ponerse algunos de los vestidos que usaba la vedette, pues el cantautor gustaba mucho admirar dichas prendas .

“Juan Gabriel era como mi secretario y le gustaban mucho mis vestidos y se los ponía. Claro que estaba muy delgadito en aquel entonces. Había un vestido amarillo que me quedaba muy pegadito al cuerpo. Y Juan Gabriel me decía: ‘Amiga, ¿me lo puedo poner?’”, le contó Lyn May a Gustavo Adolfo Infante.