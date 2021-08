HBO Max tiene la mejor película de suspenso y es protagonizada por Angelina Jolie

A pesar de que la pandemia por el Covid-19 ha causado afectaciones serias en todo el mundo, el cine es una industria que también se ha visto perjudicada por este problema, por lo que muchas películas de gran calidad han pasado desapercibidas, tal es el caso de la protagonizada por Angelina Jolie y que se estrenó este viernes en la plataforma HBO Max.

Con un título bastante contundente Aquellos que desean mi muerte (Those Who Wish Me Dead) es una de las mejores películas de suspenso que se han estrenado durante la pandemia, pero que por cuestiones ajenas a la producción no se le pudo dar la difusión que merecía; sin embargo, los críticos le dieron, en su mayoría, opiniones positivas por la fascinante trama.

La historia se centra en Connor (Finn Little), un niño testigo de un homicidio, quien es perseguido por dos asesinos (Nicholas Hoult y Aidan Gillen) a través de las tierras salvajes de Montana. Aunque cuenta con la ayuda de Hannah (Angelina Jolie), una bombero y experta en supervivencia, ella sufrirá algunas complicaciones, debido a que carga con unos demonios de su pasado.

Hannah hará todo lo que esté en sus manos para evitar que los sujetos lo atrapen a Connor, pero un peligroso incendio cercano amenaza con acabar con la vida de todos los implicados.

La opinión de los críticos se concentró en el trabajo de Jolie y del director Taylor Sheridan, quien ha trabajado como guionista en los filmes Sicario, ya que la fórmula resultó interesante, al grado de mantener al borde del asiento a los espectadores.

La trama resulta sencilla, pero emocionante, por la narrativa que se maneja a lo largo de la hora con 40 minutos que dura Aquellos que desean mi muerte, con secuencias emocionantes y de suspenso, así como con momentos de acción bien estructurados.

Sencillamente, Aquellos que desean mi muerte es una excelente opción llena de adrenalina y misterio para disfrutar este fin de semana en la plataforma de HBO Max.