Esta es la verdadera razón por la que Julio Preciado fue hospitalizado de emergencia

El famosos cantante de banda, Julio Preciado fue hospitalizado de emergencia y operado de un ojo en un hospital de Guadalajara.

Sin embargo, tras la intervención, el ex integrante de la Banda El Recodo brindó una entrevista para el programa Ventaneando aclarando su situación.

“Un coraje que hice con uno de mis músicos hizo que eso me provocara un coágulo en mi ojo derecho, y perdí completamente la vista, veía muy borroso, nada más la pura silueta es lo que podía ver”, contó el cantante.

Afortunadamente, el enojo con uno de los integrantes de su equipo de trabajo no pasó a mayores con relación a su estado físico.

“Me operó el ojo ayer a las 6 de la tarde, y me dijo ‘quédate mañana a ver cómo reacciones’, y ahorita en la mañana fui, me quité el parche, me checó el ojo y me dijo ‘estás muy bien’, solo te voy a dejar un día más con el parche, para mañana sábado ya quitártelo, y ya te voy a dejar las pastillas y las gotas, pero no va a pasar de ahí, en tres días vas a estar bien’”, explicó.

Finalmente, el cantante aclaró que, a pesar de esta emergencia médica, seguirá con las presentaciones que tiene pactadas, pues no es algo que amerite reposo por más tiempo.

