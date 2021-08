El ‘Capi’ Pérez fue denunciado ante la Cofepris; ¿qué ley violó el conductor de VLA?

El afamado influencer y conductor de programas de televisión, Carlos el ‘Capi Pérez’, se encuentra en el ojo del huracán luego de ser señalado por la Organización Tec-Check, encargada de visibilizar los reclamos que se presentan en la publicidad en línea y defensoría de los consumidores, por utilizar algunas de sus publicaciones para mostrar productos que están prohibidos por la legislación mexicana.

De acuerdo con Tec-Check, recientemente se gestionó una denuncia ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en contra del reconocido conductor de televisión por incumplir, de manera premeditada y con el afán de obtener un lucro económico, la Ley General de Salud y su Reglamento en materia de Publicidad, al publicitar una bebida alcohólica de la marca Torres 10 y a la distribuidora Bodegas Alianza en algunas de sus publicaciones en redes sociales.

La organización argumenta que no es la primera ocasión que lo hace, ya que publicita alcohol sin identificarlo como publicidad, no alerta sobre el daño que este consumo provoca en la salud y, además, promueve su consumo excesivo entre los usuarios que tienen acceso a sus contenidos, no hay una regulación que le impida llevar a cabo ese tipo de publicidad engañosa.

Tec-Check documentó que ‘El Capi Pérez’ incurrió en anomalías al promocionar el nombre de la bebida y de la tienda y por esa razón se interpuso una denuncia ante la Cofepris, en la que se expone que el influencer no contaba con autorización por parte de la autoridad sanitaria para realizar sus ‘menciones’ sobre el producto y la tienda de venta de bebidas y otros insumos.

¿Qué artículos se supone estaría violando?

Y con base en los artículos 60 de la Ley General de Salud; 31, fracciones II, III y VI y penúltimo párrafo y 109 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad y demás disposiciones legales aplicables en materia de publicidad de bebidas alcohólicas, se exhortó a la Cofepris a revisar la información que el conductor compartió en sus redes, específicamente en Instagram.

El tema llama la atención porque la asociación, en conjunto con otras organizaciones, son los principales promotores de reglamentar las acciones que los llamados ‘influencers’ llevan a cabo en las redes sociales como una medida de protección a sus seguidores (consumidores), ya que frecuentemente se esconden esos ‘mensajes’ como menciones inofensivas, sin embargo, terminan siendo publicidad engañosa frente a la inacción de las autoridades, bajo el hashtag #LeyInfluencerYa

Por lo pronto, la denuncia popular ya está hecha, habrá que esperar si procede una investigación por parte de Cofepris, lo que sí quedó de manifiesto, es que al famoso conductor le llegaron pronto los mensajes, ya que en otros posteos sobre la marca en su cuenta de Instagram, ya vienen las leyendas sobre las restricciones en el consumo de dicho producto.