3 Dramas coreanos en Netflix con finales felices que no te decepcionarán

Más de una ha llorado con los K-Dramas, que se caracterizan por sus historias y escenas más emotivas. El sufrimiento de los personajes principales muchas veces no tiene un final feliz, pero estas recomendaciones de Netflix cuentan con los mejores finales de dramas coreanos.

Goblin es una de las series más populares de Corea del Sur, también de las más tristes, pero el final vale la pena. La banda sonora de los doramas también juega un papel importante en la trama, ya que aporta un ambiente más triste a las escenas clave de la historia.



"The Hymn of death" es el drama con el final más triste, ya que está basado en un hecho real que terminó en tragedia, pero si no te gusta deprimirte con este tipo de historias, checa las recomendaciones para este fin de semana. Los finales felices no pueden faltar en estos K-Dramas que van desde un amor imposible, hasta un joven repostero que sufre el robo de sus recetas.

Los mejores finales de dramas coreanos de Netflix

Crash Landing On You

Drama coreano donde la pareja de actores se hizo realidad. La trama se centra en la vida de Yoon Se Ri, una joven millonaria y CEO de una empresa. Cuando realiza un viaje, sufre un accidente y termina en territorio norcoreano. Ahí conocerá a Ri Jung Hyuk, un oficial que la esconderá y la ayudará a escapar.



Todo se complica cuando el amor se interpone entre ambos. El final fue el más esperado por muchos, ya que al ser de dos naciones "enemigas", su relación estaba prohibida. Vale la pena verlo de principio a fin.

It's Okay To Be Not Okay

Drama protagonizado por Kim Soo Hyun. Narra la vida de Moon Kang Tae, un joven que trabaja en un hospital psiquiátrico, también se hace cargo de su hermano mayor, quien sufre de trastorno autista. Ambos se mudan constantemente debido a un trauma de su pasado.

Por otro lado está Ko Moon Young, una mujer rica, grosera y soberbia que es famosa por sus libros infantiles. Ella se enamora a primera vista del protagonista, pero él la rechaza constantemente. Al final, ambos logran sanar las heridas del pasado y superar sus diferencias, además de descubrir quién fue el villano.

Miss Panda and Hedgehog

Drama protagonizado por un idol K-Pop. La historia se centra en Ko Seung Ji, un pastelero sin familia que sueña con convertirse en un gran repostero y trabajar para una de las panaderías más lujosas de Seúl.



Por otro lado está Pan Da Yang, una joven que debe hacerse cargo de la cafetería familiar, cuando conoce al protagonista, deciden hacer un trato: ella le da un piso para dormir y él la ayudará a atraer a los clientes con sus mejores postres. El final de este dorama es muy emotivo, ya que Ko Seung Ji encuentra a su verdadera familia, se enamora y logran crear una gran sucursal repostera.