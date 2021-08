BTS manda saludos al norte de México y uno de los miembros es nombrado "Buchón"

El ARMY mexicano está muy emocionado desde que BTS confirmó que está interesado en hacer una gira en México. Ahora, el grupo de k-pop volvió a enloquecer a sus fans de esta parte del mundo, pues uno de los integrantes mandó un saludo a un estado del norte del país.

Los miembros de BTS tienen muchas esperanzas en que el próximo año podrán reunirse con el ARMY de todo el mundo. De hecho, el grupo de k-pop mencionó que quiere volver a Latinoamérica y volver a sentir el cariño de sus seguidores de países como México y Brasil.

Durante "One Amazing Summer Day With ARMY for Zoom”, los intérpretes de Permission to Dance convivieron de forma virtual con algunos afortunados miembros del ARMY. Por lo que se sabe, algunos de ellos eran mexicanos, quienes hicieron algunas peticiones a los artistas surcoreanos.

BTS manda saludos a Sonora

El evento con V, Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, Suga y RM está disponible en la plataforma Weverse, por lo que los fans pueden ver todo de lo que hablaron con el ARMY en la pijamada especial hecha por zoom.

Un usuario de Twitter, identificada como Valu, dio a conocer que una chica se despidió o inició su conversación con BTS diciendo su lugar de origen, el cual es Sonora, un estado ubicado al norte del país. El que aparentemente leyó el mensaje fue Taehyung quien dijo: “Buenas noches Sonora”.

ARMY llama a V “Buchón sonorense”

Tras volverse viral el fragmento de la conversación, el ARMY mexicano nombró de una forma cariñosa "Buchón sonorense" a Tae, pues destacaron que las sorprendió mucho que el integrante del grupo haya mencionado un estado de México.

Los fans que viven en ese territorio se dijeron orgullosas de su estado, de las tortillas de harina y al cocido. En tanto, otros miembros del ARMY comenzaron a demostrar que V podría ser un "buchón".