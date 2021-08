BTS: Las 3 canciones MÁS importantes que una verdadera ARMY debe escuchar

¿Cuál es la mejor canción de BTS? La respuesta puede variar entre las fans, críticos y la medida de su éxito en charts y copias vendidas. El grupo K-Pop es considerado un fenómeno que produce y escribe la mayoría de sus canciones, pero estas son las piezas musicales que deberían ser los himnos oficiales de ARMY.



Algunas fans han catalogado la discografía de la banda para intelectuales debido a las teorías y referencias literarias que solo una verdadera ARMY puede entender. Además, el líder RM se ha inspirado en algunos de sus libros favoritos para los videos y canciones.

Entre sus singles más populares podemos encontrar DNA, Fake Love, Boy With Luv, No More Dream, I Need U, Fire, entre otros, pero hay 3 canciones que son básicas y que solo una verdadera seguidora de BTS las ha escuchado miles de veces, se sabe la letra y hasta el baile.

Las canciones de BTS que toda ARMY debe tener en su playlist

Spring Day

Es una canción memorable y una de las más escuchas de su carrera, sobre todo en Corea del Sur. Este fue el homenaje que realizó BTS a las víctimas de un accidente que marcó a toda una nación, pues en 2014 se hundió un ferry con varios estudiantes a bordo.



La letra y el video reflejan la pérdida de los seres queridos de muchas familias, además, muestra la transición entre la vida y la muerte como una despedida de aquellos jóvenes. Se dice que la causa del accidente fue una negligencia, ya que se excedió la capacidad máxima del transporte.

Dynamite

Aunque no hay teorías o mensajes ocultos, esta canción es un antes y un después en la carrera de BTS. No solo representó su primer single totalmente en inglés, sino que les permitió conseguir su primer #1 en el chart de Billboard, el más importante de la música.



Por si fuera poco, también consiguieron su nominación al GRAMMY, la primera en la historia de un grupo coreano de K-Pop.

Blood Sweet and Tears

Se puede considerar una de las mejores piezas de BTS, musicalmente y artísticamente. La canción retrata el mensaje del paso a la madurez por parte de los jóvenes, quienes en algún momento se sienten confundidos y caen en la tentación. El baile, la música y el video son estéticamente elegantes.



Además, RM se inspiró en uno de sus libros favoritos, "Demian" de Hermann Hesee, cuyo protagonista es un joven que posee todo, pero se ve tentado como cualquier chico de su edad.