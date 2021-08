Britney Spears no será del todo libre tras la renuncia de su padre a su tutela; te explicamos por qué

Tras 13 años de vivir bajo la custodia de su padre, Britney Spears finalmente a logrado que este renuncia la misma, por lo que ahora la princesa del pop podrá elegir a su nuevo tutor legal.

Jamie Spears renunció a seguir como tutor legal de la cantante, pues aseguró ya no querer ser el blanco de ataques injustificados, además de que consideró que esta batalla legal no era lo mejor para la salud mental de su hija, por lo que prefería hacerse a un lado, de acuerdo con el portal TMZ.

Pese a la renuncia de Jaime Spears, Britney aún no es libre, pues la cantante deberá elegir a otro tutor legal que se haga cargo de sus finanzas y de las decisiones que deban tomarse sobre su carrera.

¿Quien será el nuevo tutor de Britney Spears?

Desde que Britney comenzó con la batalla legal para retirar a su padre como su tutor, ha tenido en mente a Jason Rubin como su apoderado legal.

Rubin es un experto en contabilidad forense especializado en administrar "carteras fiduciarias complejas" y con experiencia "en litigios financieros por abuso de ancianos".

Asimismo, la cantante solicitó que Rubin sea quien asuma la responsabilidad de autorizar la agenda de trabajo de Britney como conciertos, actuaciones en la televisión, discos y todo lo que conlleve la carrera de la princesa del pop.

Sin embargo, el nombramiento del nuevo tutor de Spears debe ser autorizado por la Corte de Los Ángeles.

¿Por qué Britney Spears debe tener un tutor?

Desde muy pequeña Britney participó en el programa de televisión The Mickey Mouse Club al lado de Justin Timberlake, Christina Aguilera y Ryan Gosling, y apenas 5 años después, en 1997, firmó su primer contrato discográfico en el que estrenó el éxito que la lanzó a la fama "Baby one more time".

La carrera de Britney tuvo un rápido asenso y para el 2000 lanzó su segundo álbum. En 2001 fue invitada a participar en el medio tiempo del Super Bowl y protagonizó su primera película, Crossroads. En 2005 ganó su primer y único Grammy por Toxic.

En 2007 Spears comienza con su mala racha y entra a rehabilitación en dos ocasiones, después de una crisis emocional, la cantante se rapó el cabello en Los Ángeles y agredió a los paparazzis que se encontraban en el lugar. Tras estos hechos, perdió la custodia de sus dos hijos.

Ese mismo año, la cantante se presentó en los MTV Music Awards, en donde fue blanco de criticas por parte de la audiencia.

En 2008, la interprete de "Stronger" fue hospitalizada por motivos psiquiátricos, posteriormente fue declarada incapaz de cuidarse por sí misma, por lo que le impusieron una tutela judicial en la que su padre, Jamie Spears y un abogado tomaron el control de sus asuntos comerciales y personales.

Bajo la tutela de su padre , Britney publicó varios álbumes musicales, participó como jueza en el programa The X Factor, tuvo una residencia en Las Vegas, continuó con giras y apariciones públicas en los escenarios.

La última aparición de la cantante frente al público fue en 2018 en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin Texas.

Cabe destacar que el 14 de julio, Mathew Rosengart fue designado para representar a Britney Spears en su tutela, después de una audiencia en la que la cantante declaró lo difícil que ha sido su existencia al estar bajo la tutela de su padre, quien controla su patrimonio y vida personal, asegurando que solo quiero recuperar su vida.

Para conocer la decisión de la corte, tendremos que esperar hasta finales de septiembre o mediados de diciembre, que es cuando se tienen previstas las audiencias.

