“Zoquetes e ignorantes” así llama Pati Chapoy a quienes no se han vacunado contra el Covid-19

Una de las voces más autorizadas en la televisión mexicana debido a su larga trayectoria y marcada trascendencia es la periodista de espectáculos Pati Chapoy, quien debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país ante la pandemia de Covid-19 ha sido una de las figuras públicas que más ha recalcado la importancia de que la población se vacune ante la enfermedad.

Es así que la reconocida periodista ha usado todos los medios a su disposición para invitar a las personas a que acudan a vacunarse y así protegerse contra el Covid-19. Pese a estas advertencias en las últimas semanas a lo largo de todo el país se han registrado cientos de casos de contagios en gran medida por personas que se niegan a vacunarse contra el coronavirus.

Ante esta situación la periodista arremetió fuertemente contra estas personas y las criticó fuertemente, pues desde su punto de vista le parece increíble que existan ciudadanos que se han negado rotundamente a vacunarse.

En ese sentido la comunicadora fue contundente al llamar “zoquetes, necios e ignorantes” a todos esos ciudadanos que no se quieren vacunar, por lo que cuestionó en plena transmisión de Ventaneando de este miércoles qué se debería hacer con estas personas.

“¿Qué hacemos con los zoquetes, necios e ignorantes que no se quieren vacunar?”, arremetió la periodista durante la emisión de su programa.

Luego de su fuerte mensaje la famosa comunicadora aprovechó el momento para crear conciencia entre su audiencia y los invitó a que se vacunen contra el Covid-19, sin miedo, pues al contrario de no recibir la vacuna se está más expuesto a contraer el virus y seguir propagando.

Así, Pati Chapoy dijo que no entiende la razón por la que la gente no se vacuna, pero pidió que sean conscientes de que pueden contagiar a más personas. Asimismo arremetió contra los “huevones” que por pereza ni quieren ir a los centro de vacunación.

“Unos son muy huevones y no quieren hacer cola, quieren que alguien llegue a su casa y lo vacunen”, señaló.

Finalmente Pati dejó clara su postura al arremeter incluso contra su familia, pues su sobrina es parte de esas personas que no se quieren vacunar, por lo que señaló decidió dejar de seguirla.

“Yo ya taché en mi Instagram a los que no se han vacunado, no solo amistades, ni siquiera a mis familiares. Tengo a una zoquete de sobrina que vive en Playa del Carmen que no se quiere vacunar”, confesó.