¿Quiénes son los influencers mexicanos confinados en Tokio por violar protocolos sanitarios?

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 terminaron hace unos días, sin embargo, unos influencers mexicanos que viajaron a Japón para cubrir la justa deportiva no han podido regresar debido a que se contagiaron de Covid-19 y se encuentran confinados.

Se trata de Miguel y Eduardo Villar, quienes son parte del canal de YouTube conocido como “La Ruta de la Garnacha”, además, otros miembros de su equipo también están confinados y se presume que presuntamente violaron los protocolos sanitarios durante su estancia en el país del sol naciente.

El equipo de influencers que se decida a realizar contenido gastronómico viajó a Japón para cubrir los Juegos Olímpicos como parte del equipo de TUDN, canal de Televisa y Univisión y en esta cobertura, realizaron cápsulas similares a las de su canal de YouTube, sin embargo, en sus visitas a los establecimientos donde probaron diferentes platillos no respetaron los protocolos sanitarios y se contagiaron de Covid-19.

Según reporta el programa de radio “La Taquilla”, los influencers tenían contemplado regresar a México luego de que finalizó el evento deportivo, sin embargo, señalan que las autoridades de Tokio les impidieron salir de la ciudad tras haber dado positivo en sus pruebas.

¿Qué reglas sanitarias violaron?

Japón atraviesa una de las peores olas del Covid-19 desde el inicio de la pandemia pues actualmente reporta más de 1 millón de contagios, motivo por el que se decidió realizar los Juegos Olímpicos sin público, por lo que estableció ciertas medidas sanitarias para sus habitantes y para los visitantes del país, entre dichas medidas señalan el uso estricto de cubrebocas y mantener la sana distancia así como evitar aglomeraciones, sin embargo, en las cápsulas presentadas por los miembros de “La Ruta dela Garnacha” se puede apreciar que en diversas ocasiones conviven contras personas sin usar cubrebocas o que están reunidos con muchas personas en restaurantes y otros establecimientos donde grabaron.

¿Quiénes son los otros contagiados?

Además de los hermanos Miguel y Eduardo Villar, también están contagiados Víctor Ceballos y Yoshi Yanagi y de acuerdo con información de “La Taquilla” los cuatro están confinados en una especie de hospital-hotel donde son atendidos por personal médico para evitar complicaciones, de momento se desconoce cuál es su estado de salud actual, pues desde que fueron confinados, los influencers disminuyeron su actividad en redes sociales, no obstante se sabe que no la están pasando nada bien pues Lalo Villar, el titular de “La Ruta de la Garnacha” compartió una fotografía desde el hotel-hospital y escribió que pese a que el la vista es muy linda, la situación no lo es.

De momento, se desconoce cuándo puedan regresar a México los influencers, sin embargo, en redes se dividieron opiniones respecto a este tema pues mientras algunos han enviado mensajes de apoyo y solidaridad a los contagiados otros los calificaron como “irresponsables e irrespetuosos” pues señalan que pudieron haber evitado la situación si se hubieran apegado a los protocolos sanitarios.

