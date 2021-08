Netas Divinas: Daniela Magun confiesa cuál es su mayor miedo

En el más reciente programa de Netas Divinas, las conductoras Daniel Magun, Natalia Tellez, Consuelo Duval y la invitada Maki Soler, hablaron sobre el tema del dinero y la influencia que ha tenido en cada una de sus vidas.

Al respecto, la exintegrante de Kabah, confesó que ella ha sido una persona que le gusta mucho ayudar a los demás, pero sobre todo a aquellos que menos tienen, aunque es algo que prefiere mantener en secreto.

En mi caso, yo de herencia de abuela materna, madre, siempre muy dadivosas, muy desprendidas del dinero y también lo soy , tengo una parte muy altruista que nunca me gusta publicitar.

Daniela Magun también dijo que tuvo la fortuna de nacer en un ambiente donde hubo abundancia pero que desgraciadamente su vida dio un giro inesperado, por lo que dijo que su miedo más grande es perder lo que ahora tiene.

Yo crecí en una casa en donde nací con cierta abundancia y por circunstancias de la vida todo se fue, todo lo económico se fue cuando yo estaba chavita, tipo 16 años, por completo. Mi papá es un hombre que admiro muchísimo porque se reinventó, le costó muchos años pero le dio la vuelta, pero con eso que viví, toda mi vida vivo con el miedo de que todo se me vaya, todo el tiempo tengo esa sanción horrible.

Aunque destacó que ella no es mucho de comprar cosas por montones, si aclaró que a sus hijos les da todo lo que ella puede e incluso reveló en que es lo que más le gusta gastar.

A mi en mis hijos si me gusta mucho gastar en ropa y accesorios pero en lo que más me gusta gastar es en viajes, en experiencias, porque yo recuerdo mucho los viajes de mi infancia con mis papás, con mi abuelita, en eso es mi mejor gastadera; pero luego si se te va la gastadera ahí.

Otra de las confesiones que surgió en el programa de Netas Divinas fue la de Natalia Tellez, quien dijo que su familia en un principio no tenía mucho dinero y que se le quedó marcado el hecho de que sus papás no tenían casa propia.

Yo la verdad por mucho tiempo fui muy amarrada del dinero, porque al principio, uno no tenía, y porque decía yo quiero chambear y necesito ahorrar pero porque mis papas no tuvieron una casa propia y eso llegó a ser un issue, y eso se me quedó tan grabado que siempre rentaban