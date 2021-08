Lee Min Ho, este es el drama coreano que le causó un accidente al actor

Lee Min Ho es considerado como una de las estrellas de la llamada Ola Hallyu, el boom de la cultura coreana a través de los K-Dramas y el K-Pop. Es uno de los actores más populares a nivel mundial, aunque a veces su trabajo conlleve riesgos que terminan en accidentes.



El originario de la ciudad de Seúl tiene 34 años, hace poco grabó "Pachinko", su primera serie en Hollywood de la mano de Apple TV.



Entre los dramas coreanos de Lee Min Ho se encuentran "Boys Over Flowers", el más popular entre las fans, además de "The King: Eternal Monarch" de Netflix, "The Heirs" entre otros. Uno de ellos fue el motivo de un accidente en el que se vio involucrado el actor.

El accidente que sufrió Lee Min Ho en 2011

Tras el éxito de "Boys Over Flowers" en 2009, la fama de Lee Min Ho se disparó a nivel internacional, por lo que siguió protagonizando varias series coreanas. Una de ellas fue "City Hunter", drama de acción; sin embargo, sufrió un accidente durante las grabaciones.



Fue el 13 de junio de 2011 cuando el actor se vio involucrado en un percance de auto que quedó totalmente destrozado. La causa del choque no fue revelada, aunque se filtraron fotos del coche que estaba conduciendo durante una de las escenas principales de la trama.



El frente quedó deshecho, además, se alcanza a ver que las bolsas de aire redujeron el impacto contra el actor. Afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad en aquella ocasión y todo quedó en un simple susto, incluso reanudó la filmación al día siguiente.



Sin embargo, esta no fue la primera vez que Lee Min Ho corrió peligro. En 2006 sufrió un accidente de gravedad, igualmente en auto. En aquella ocasión viajaba con su amigo y actor Jung Il Woo, tras el suceso, fue hospitalizado por varios meses debido a sus lesiones.

"City Hunter" es un drama que narra la vida de Lee Young Sung, un joven con sed de venganza alimentada por su padre. Decide infiltrarse en el Equipo Nacional de Comunicaciones de la Casa Azul, residencia presidencia.

Su objetivo es encontrar a los culpables de la desaparición de miembros de las Fuerzas Especiales en 1983. Tras conocer a Kim Na Na, una guardaespaldas, sus planes cambian tras enamorarse.

La actriz Jung Il Woo también logró robar su corazón en la vida real, ya que ambos mantuvieron una relación amorosa.