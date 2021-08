Vicente Fernández: ¿A cuánto asciende la herencia del "Charro de Huentitán"?

El pasado lunes, los familiares del famoso cantante, también conocido como “El Charro de Huentitán”, emitieron un comunicado a través del perfil de Instagram del cantante mexicano, en donde señalaron que estarían dando a conocer la información médica y el estado de salud de Fernández a través de estas publicaciones en su perfil.

Al respecto, comentaron que de acuerdo con los reportes médicos, Vicente Fernández se encuentra “grave pero estable”, como consecuencia del trauma por la caída que sufrió y que le generó un traumatismo raquimedular, a nivel de la columna cervical.

Además, en dicho comunicado señalaron que Fernández se encuentra con asistencia ventilatoria luego de la operación de emergencia a la que se sometió, por lo que se encuentra en el área médica de Terapia Intensiva.

FOTO IG: _vicentefdez

Bajo este panorama, las redes sociales se han consternado, luego de que se diera a conocer que Fernández fue internado e intervenido de emergencia tras sufrir una fuerte caída en su rancho.

El cantante mexicano, Vicente Fernández, ha creado una fuerte dinastía iniciando por su hijo “El Potrillo” y hasta sus nietos, quienes también han incursionado en el área musical, siendo así una profesión para algunos de ellos; siguen surgiendo rumores sobre sus hijos.

Recordemos que Fernández tiene cuatro hijos: Alejandro Fernández, Vicente Jr, Gerardo y Alejandra; en el caso de los últimos dos casi no se sabe sobre sus vidas, pues se han mantenido alejados de los reflectores de la famosa familia mexicana.

En este sentido y bajo el contexto de que el famoso no ha mostrado una mejoría en su estado de salud, los miles de seguidores de la familia se han preguntado acerca de la fortuna que ha generado monetariamente el famoso cantante.

"Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro", dijo Fernández para TV Notas.