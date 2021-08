Consuelo Duval revela qué estaría dispuesta hacer por dinero ¿posaría sin ropa?

La actriz y conductora, Consuelo Duval confesó en el programa de Netas Divinas cuál es el valor que ella le da al dinero y hasta lo que estaría dispuesta hacer por una gran suma.

En compañía de Natalia Tellez, Daniela Magun y Maki Soler como conductora invitada, las Netas contestaron a las preguntas rápidas de Ángela, una voz en off que les hace confesar la verdad sobre ciertos temas y dado que el programa tuvo como temática a “Don Dinero”, esto fue lo que dijeron.

Ángela preguntó a Consuelo Duval sobre lo que estaría dispuesta a hacer, profesionalmente hablando, por una gran cantidad de dinero que ella necesita.

Si me les encuero como no”, fue lo que respondió ante las risas de sus compañeras conductoras e incluso dijo que ella sí era la de las fotos que circularon en varios medios, pues defendió los atributos de su cuerpo.

El hecho de que Consuelo Duval, que está próxima a estrenar un nuevo programa de concursos de baile y canto, dijo que ante una emergencia si estaría dispuesta quitarse la ropa, pues al inicio del mismo programa, ella recordó que vivía en Tlatelolco, pero de una forma muy austera pero dijo que siempre tuvo imaginación.

Hay momentos en los que sí me acuerdo que no había abundancia, pero si había imaginación [...] La falta de no la vivo como la peor tragedia del mundo, después le podemos dar la vuelta.