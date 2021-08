Andrea Legarreta revela con el Escorpión Dorado ¿cuánto le cuesta mantener a Erik Rubín al mes?

El turno para que la querida conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, subiera al carro del Escorpión Dorado llegó y con ello se difundió a través de YouTube, la divertida entrevista que el personaje de Álex Montiel le hizo a la presentadora, que fiel a su estilo no paró de reír en el recorrido "Al Volante".

Durante la charla el personaje enmascarado no dudó en poner en aprietos a la presentadora y recordarle las polémicas que ha tenido en sus más de 20 años al frente del matutino de Televisa. Entre lo que llegó a la charla estuvo la polémica por la subida del precio del dólar que dejó en Legarreta, además de una lluvia de memes, el estigma de haber manipulado la opinión a nivel nacional, situación de la que ella se ha defendido y ha enunciado en diversas ocasiones que jamás pronunció las palabras que se pusieron en su boca, es decir, ella no dijo que "el dólar no afectaba la economía en México".

Además, también le recordaron a personajes poco queridos para ella como lo son su excompañero Alfredo Adame y el exproductor del matutino Roberto Romagnoli, con quien tuvo serios desacuerdos sobre la forma de conducir el programa y por quien casi lo abandona.

¿Cuánto le cuesta mantener a Erik Rubín?

Una de las cosas por las que más se le crítica a la actriz es por, presuntamente, mantener a su pareja sentimental el extimbiriche Erik Rubín (sí en pleno siglo XXI), situación que aprovechó para desmentir, a la pregunta del Escorpión ¿cuánto te cuesta mantener a Erik Rubín?, ella se tiró una carcajada y detalló que su esposo no para, que su trabajo no es como el de ella de estar frente a la cámara todo el tiempo, sino que él se dedica a producir, a idear negocios y a buscar la forma de obtener ingresos.

"Los cantantes no tienen que estar todo el tiempo a cuadro, como yo, para que la gente diga, ¡ah no pues sí qué chambeador", mencionó.

Recalcó que el trabajo de su esposo, "le da", para mantener bien a su familia durante mucho tiempo, tras estas palabras de inmediato el Escorpión Dorado volvió a hacer de las suyas y mencionó que cada vez que se le termine el dinero, prepara un reencuentro con Timbiriche.

En la charla, también salió el tema de sus hijas y su participación en el medio, situación que al estilo del personaje de YouTube, se transformó en una broma en la que él mencionó que explotaba a sus hijas, a lo que Legarreta sólo lo tomó con risas.