Tunden a Sherlyn por decir que sometería a su hijo a un fuerte tratamiento estético

Sherlyn se ha visto envuelta en la polémica después de que dijera que "sometería" a su hijo a un fuerte tratamiento estético. Aunque la actriz lo dijo en tono de broma, los usuarios de redes sociales la han criticado fuertemente.

La miembro del cast de "¿Qué le pasa a mi familia?" acudió esta mañana a una clínica de belleza con para acompañar a su mamá para hacerse algunas modificaciones y ella también aprovechó para hacerse un "arreglo" en el rostro.

Por medio de sus Instagram Stories, la también conductora dio a conocer que llevó al la clínica a su hijo André, pues es bien sabido que trata de estar el mayor tiempo posible con su bebé.

Durante la conversación con la doctora Karen Carrillo, Sherlyn bromeó que sometería a su pequeño algún tratamiento facial, pero después la especialista indicó que podrían hacerle un moldeamiento corporal, una intervención sumamente dolorosa.

Aunque toda la conversación fue en tono de broma, los usuarios de redes sociales criticaron fuertemente a la protagonista de "La segunda noche" y "Elisa antes del fin del mundo", pues señalaron que esos son procedimientos muy dolorosos.

Sherlyn y su hijo André

La actriz además dio a conocer que aunque no tenía planeado hacerse ninguna intervención estética, decidió que la doctora Carrillo le inyectara Toxina botulínica, mejor conocida como bótox.

"¿Y qué creen? Que ya me animé porque es a la única que dejo que me toque la cara (refiriéndose a la doctora). Me va a poner vitamina B, de bótox", mencionó la actriz.