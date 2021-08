Tom Cruise protagonizó hace 27 años esta película que se volvió de culto y está en Amazon Prime

El 11 de noviembre de 1994 se estrenó una de las películas más taquilleras e importantes de la década de 1990, la cual estuvo protagonizada por Tom Cruise y que incluso se volvió un filme de culto, por lo que si tienes Amazon Prime es necesario que la veas al menos una vez en la vida.

El filme está basado en el libro de Anne Rice, cuya adaptación llevó el mismo nombre: Entrevista con el vampiro (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles), cuyo filme se posicionó en las primeras posiciones de estrenos y puso de moda un género que se ha mantenido hasta la fecha a través de series, películas y adaptaciones que se han visto hasta en teatro.

Bajo la dirección y guión de Neil Jordan, así como la colaboración Anne Rice para adaptar su libro, la película contó con las actuaciones Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Stephen Rea, Christian Slater y Kirsten Dunst, por lo que los fanáticos de la escritora y los actores saturaron los cines durante su estreno.

La historia se centra en Louis de Pointe (Brad Pitt), quien relata a un joven reportero, Daniel Malloy (Christian Slater), su vida como vampiro y cómo fue que se convirtió en tal criatura a manos de Lestat (Tom Cruise).

Cuando lo desea, Lestat convierte a sus víctimas en vampiros, concediéndoles así el don de la inmortalidad. A finales del siglo XVIII, Lestat convierte en vampiro a Louis, un hombre desolado por la pérdida de su esposa y de su pequeña hija, con el objetivo de hacerlo su compañero.

Sin embargo, Louis se verá afectado por su decisión y tendrá que buscar la manera de enmendarlo, algo que le tomará muchas décadas de su vida.

Los críticos se volcaron en opiniones positivas sobre el filme, que obtuvo una serie de nominaciones y obtuvo algunos premios, entre los que destacaron: dos nominaciones al Oscar, dos nominaciones al Globo de Oro y dos Premios BAFTA.

Mientras que en taquilla Entrevista con el vampiro fue todo un éxito, ya que su presupuesto de producción fue de 50 millones de dólares y recaudó más de 223 millones de dólares.

A lo largo de los años, decenas de medios de Estados Unidos afirmaron que esta película es una de las cinco mejores del género de vampiros, no sólo por su ambientación oscura, sino por las actuaciones y el trabajo del guión logrado por Jordan y Rice.

Incluso, después del estreno de Entrevista con el vampiro se buscó repetir el éxito con otro tipo de filmes basados en las historias de la autora, pero no obtuvieron el mismo impacto en el público y hasta la fecha sigue sin haber otro largometraje que haya conseguido el gusto de los espectadores y los críticos.

Entre las anécdotas curiosas al respecto, se destacó que Oprah Winfrey abandonó una proyección previa al estreno, debido a que consideró que el filme era muy sangriento y ella no quería "contribuir a las fuerzas de la oscuridad", por lo que habría considerado cancelar la entrevista que tenía programada con Tom Cruise, pero la terminó realizando.

Así que si no has tenido oportunidad de ver este referente de culto y del cine, te recomendamos que le des una oportunidad y la disfrutes con tu suscripción de Amazon Prime.