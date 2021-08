Sergio Mayer habla de la muerte de Édgar Ponce; se deslinda de toda culpa

Hace algunos días, Armando González mejor conocido como “El Muñeco” dio una reveladora entrevista para Ventaneando, ahí el modelo confesó lo que vivió el fatídico día en el que perdió la vida Edgar Ponce.

Y es que González al igual que Edgar Ponce era parte del elenco de Solo para Mujeres, obra musical que estuvo bajo la producción de Sergio Mayer y Alexis Ayala.

¿Qué pasó?

Fue el 5 de mayo de 2005 cuando la historia de “Solo Para mujeres” cambió por completo, pues tan solo unos minutos antes de la medianoche de aquel día, Edgar Ponce, Armando González, y los demás integrantes de la obra musical salieron de Televisa San Ángel a bordo de unas motocicletas, para grabar unos promocionales.

De acuerdo con Armando González, todos los integrantes de la obra iban cansados pues venían de un vuelo proveniente de Cancún en donde trabajaron todo el día.

Según el relato de González, Sergio Mayer fue el responsable de todo y el que daba las instrucciones a cada uno de los integrantes de la obra, además el ex de Lorena Herrera asegura que iban a una velocidad de 30 km/hr pues iban grabando y la idea jamás fue ir a gran velocidad.

Todo parecía ir en calma, los actores y bailarines que iban en las motocicletas transitaban con calma cuando a la altura del centro comercial Perisur un hombre de nombre Luis Pascasio Muguerza a bordo de un chevy color azul sin placas embistió a los integrantes de “Solo Para Mujeres”.

Fueron nueve los integrantes de Solo Para Mujeres arrollados, sin embargo, Edgar Ponce fue el más afectado pues tuvo graves lesiones en sus órganos internos así como golpes al cráneo.

Sergio Mayer se deslinda

Ante lo que declaró Armando González, Sergio Mayer se defendió y aseguró que lo que diga y piense su excolaborador lo tiene sin cuidado pues el único culpable de la muerte de Edgar Ponce fue el conductor que lo atropelló.

Y es que Mayer aseguró que no necesitaba ningún tipo de permiso para circular, y que además todo eso no tiene nada que ver con la muerte de Edgar Ponce pues el hombre llegó y lo atropelló, incluso señalo como algo “estúpido” señalar que el fallecimiento de su compañero tenga que ver o no con algún tipo de permiso.

Por otra parte, Mayer dijo que le tiene sin cuidado lo que Armando González diga luego de 16 años de la tragedia, lo que la gente diga no le importa, pues señala como el único culpable a Luis Pascasio Muguerza.

Sergio Mayer señala directamente a Luis Pascasio Muguerza como el culpable de la muerte de Edgar Ponce, además el político cuenta que este hombre salió en libertad.