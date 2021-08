Jennifer López se une al festival Global Citize; actuará al lado de Metallica, The Weeknd, entre otros

La cantante Jennifer López formará parte del concierto solidario Global Citizen de Nueva York, que se celebrará el próximo mes de septiembre, una actuación con la que la artista volverá a su ciudad natal.



"Estamos encantados de dar la bienvenida a Jennifer López al escenario de Central Park el 25 de septiembre para continuar juntos con nuestro impacto", señaló en un comunicado la vicepresidenta senior de Global Citizen, Katie Hill, que recordó que la neoyorquina ya formó parte de la campaña Vax Live, con la que se aseguraron 26 millones de vacunas de coronavirus para los más necesitados.



La responsable de "On the Floor" se mostró ilusionada por su participación en el concierto: "¡Qué ganas! ¡Nos vemos pronto NYC!", comentó López en las redes sociales.



Global Citizen, que coincide con la Asamblea General de la ONU en Nueva York, también incluye eventos en Lagos, Río de Janeiro, París, Londres, Seúl, Los Ángeles y Sidney, en los que actuarán estrellas de la talla de Billie Eilish, Shawn Mendes, Ed Sheeran, Lizzo, Metallica, Lorde, The Weeknd, Ricky Martin, BTS, Camilla Cabello, Cold Play, Demi Lovato, Usher, Green Day, Duran Duran y Doja Cat.



Con el evento, se pedirá a los Gobiernos y empresas del mundo que ayuden acabar con la pobreza y las hambrunas, luchar contra el cambio climático e impulsar la igualdad en el acceso a la vacuna del coronavirus.



En concreto, se exigirá a los líderes mundiales que se planten mil millones de árboles para ayudar a prevenir el aumento de la temperatura global de 1,5 grados centígrados, el envío de mil millones de vacunas de covid-19 a países pobres y comida para 41 millones de personas que se encuentran en riesgo de hambruna.



Para el concierto de Nueva York se exigirá que los asistentes hayan recibido la vacuna al menos 14 días antes del evento, mientras los que no puedan cumplir este requisito por razones médicas tendrán que presentar una prueba de covid negativa realizada menos de 72 horas antes.