Gabriela de la Garza protagoniza “Amarres”, una serie sobre la brujería

Hay creencias que están impregnadas en la cultura mexicana, como la magia o brujería, un mundo al que se sumergió Gabriela de la Garza por un par de semanas hablando con curanderas, comerciantes y demás personas que se dedican a esta área en el mercado de Sonora para crear el personaje de “Ana” en la nueva serie “Amarres”.

“Es un tema que tratamos con mucho respeto. Tuve la oportunidad de adentrarme en este mundo, me entrenaron varias brujas de diferentes corrientes, a quienes les expliqué que estábamos haciendo una serie. Fue maravilloso platicar con ellas y conocer lo que la gente busca y cómo trabajan. Sobre todo saber que lo que funciona no es el amarre, si no la intención que uno le ponga a las cosas, la fe y reconocer el poder de nuestras palabras y la mente”, aseguró la actriz.

Para crear a “Ana”, finalmente al ser una ficción hizo una mezcla de todas las tradiciones, y es que este personaje es una mujer de clase media que hereda de su abuela un puesto en dicho mercado, pero ella no es creyente, por lo que decide traspasar el local, sin embargo, las circunstancias de la vida y el mantener a tres hijos, la hacen regresar a esta área.

Pero la serie va más allá de estos temas, fue escrita por Fernanda Eguiarte y dirigida por Marcelo Tobar, tocando temas como el poliamor, homosexualidad, divorcios y el cambio constante del rol de la mujer, todo esto fue lo que atrapó a la actriz para sumarse a la historia, ya que le permitía desarrollar el papel de villana o mujer adinerada que constantemente interpreta.

“Lo que más me gusta es que no caemos en clichés, porque los mexicanos somos diversos y la clase media está compuesta casi por todos. Además, es un papel diferente a lo que había hecho y ya quería eso, saber que puedo interpretar todo tipo de personajes sin importar el físico, esto fue como un dulcesito para mí”, detalló Gabriela.

También con este personaje hace un homenaje a sus abuelas, padres y tíos, ya que tanto se adentro en el personaje que le permitieron incluir frases con las que suele hablarse con su familia. Además, está feliz porque ha recibido comentarios de las personas que se identifican con el personaje, sólo con lo que han visto en el tráiler.

SU NUEVA PASIÓN

Pero a la actriz también le gusta inspirar a la gente con su día a día, por eso comparte en redes sociales su otra pasión: los patines. Esta pandemia la llevó a retomar esta disciplina que goza al máximo, al punto que puede tener un mal día, pero una vez que se los pone, borran todo.

“Me hace sentir bien y me encanta hacerlo, aunque claro, con la edad me dan miedo las caídas, porque ya no se siente igual, no es lo mismo a los 5 que a los 44 años”, dijo entre risas.

"AMARRES"

La serie se estrena este mes en la plataforma de HBO Max.

Juan Pablo Medina forma parte del elenco, Gaby le mandó la mejor de las vibras.

Se grabó hace dos años en las calles de la colonia Popotla, en la CDMX.

Está feliz porque de cada personaje se puede contar una historia, no sólo de “Ana”.

38 créditos tiene como actriz.

2019 formó parte de “Monarca”.

2008 hizo “Capadocia”.

