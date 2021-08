¿Enrique Bunbury odia a los medios de comunicación? Esta es su opinión

Enrique Bunbury, que este miércoles cumple 55 años, ha construido una larga carrera dentro de la industria musical, colándose entre las grandes estrellas del Rock por sus numerosos éxitos y su particular interpretación de sus canciones.

A pesar de la fama que ha acumulado a lo largo de los años, el cantante español no es fan de los medios de comunicación. Curiosamente otorga entrevistas sin mayores reparos, pero nunca ha ocultado este disgusto.

Un ejemplo es cuando habló con el canal televisivo Sol Música en 1997, cuando comenzaba como solista y presentaba su álbum Radical Sonora. Ahí reveló una de las razones por las que no le gustan las entrevistas.

“A los medios de comunicación, y no lo digo por ti ni por nadie en concreto, por mi en todo caso, me gustaría no tener que dar ningún tipo de explicaciones. Me gustaría hacer discos que es lo que generalmente me gusta, me gusta hacer conciertos y punto”, expresó.

Entonces ¿por qué asiste a las invitaciones de los medios? La explicación es por la importancia que implica la prensa. “Pero, por otro lado, me parece que es una intromisión de ideas ajenas”, apuntó.

“Yo no deseo meterme a través de los televisores en sus casas. Soy una persona un poco discreta. Me gustaría pasar más desapercibido”, agregó aquella vez para la televisora de su país natal.

Otro ejemplo es en otra entrevista años más tarde, en 2014, para el sitio Zona de Obras. Al ser cuestionado si leía a los medios de comunicación, Bunbury fue contundente: “No leo prensa generalista, por norma y convicción”.

“Leo prensa alternativa y radical, en la Red. Y musical también, claro. Compro la Mojo y la Uncut y en la Red leo algunas como La Banda Elástica, Efeeme, Zona de Obras y NPR alterlatino. Cuando estoy en España también compro Ruta 66, Rockdelux y Popular 1”, señaló.

¿Y las redes sociales?

En esa misma entrevista de 2014, el cantautor ibérico indicó que tampoco es fanático de las redes sociales. “Las uso para comunicar a los chicos que disfrutan de mi música. Si no fuera músico, no tendría ni Facebook, ni Twitter”, mencionó.

“No tengo un discurso contrario a las redes sociales, ni me parece que sean necesarias más allá de lo estrictamente profesional, en lo que ayudan y mucho. No debes descuidarlas y está bien que en cada una de ellas impongas tu límite y barrera de privacidad y libertad”, acotó.