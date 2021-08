JLo asoma el nombre de Ben Affleck en su cuello al puro estilo Belinda: FOTO

Tal parece que que ponerse el nombre del ser amado en el cuerpo se está convirtiendo en una costumbre. El caso más reciente es el de Christian Nodal y Belinda; sin embargo, la misma actitud se puede encontrar en artistas de talla un poco más internacional como Jennifer Lopez quien decidió llevar el de Ben Affleck muy cerca de su corazón.

Tal parece que la relación entre la "Diva del Bronx" y "Batman" cada vez se fortalece más y para muestra están los detalles que cada uno hace sobre el otro. En este caso destacó el que ella le mostró al mundo tras asomar de más su cuello y dejar ver las letras que conforman el nombre de su novio.

JLo y el nombre de Ben Affleck en su cuello

Resulta que la intérprete de "On the floor", "Waiting for tonight" y " Follow the leader" cumplió 52 años y para festejar se fue a Italia de vacaciones "sola". Mientras caminó por las calles del país europeo fue captada con un collar que tenía colgando unas letras; formaron la palabra "BEN".

Esta fina pieza de joyería fue un regalo del actor y destaca por su dije de Foundrae personalizado. A pesar de este tipo de detalles, las personas no le han perdonado a Affleck que hace años dejó prácticamente plantada en el altar a Lopez para después casarse con otra mujer y tener hijos.

A pesar de este mal rato del pasado, a Jennifer se le ha visto muy contenta a lado de Ben, pues desde que él regresó a Estados Unidos, no ha parado de mandar mensajes y hacer videollamadas. ¿Será que en esta ocasión el histrión termine solidificando su noviazgo con un matrimonio?

