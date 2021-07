YosStop ¡Devastada! Podría pasar hasta 14 años en prisión y enfrentar otras demandas

Fue este lunes cuando la youtuber Yoseline "N", mejor conocida como YosStop, fue vinculada a proceso por el delito de posesión de pornografía infantil, esto una vez que un juez determinara que existen pruebas y elementos suficientes para que se abriera un proceso judicial en su contra, en este contexto ayer se informó que la creadora de contenido podría enfrentar otras demandas que conducirían a entorpecer su proceso legal.

Durante la transmisión del programa Suelta la Sopa, los conductores abordaron el tema que llevó a Yoselin "N" a ser arrestada e ingresada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, luego que fuera detenida en su casa de la Ciudad de México, el pasado martes 29 de junio. De acuerdo con las declaraciones de los panelistas, la youtuber podría pasar hasta 14 años en prisión, además de enfrentar otras demandas en su contra.

"Podrían darle hasta 14 años de cárcel por el delito de pornografía infantil, también existe la posibilidad de que la víctima la demande por difamación y daño moral por las cosas que dijo de ella", declararon durante la transmisión del programa. Por ahora, y tras ser vinculada a proceso, las autoridades mexicanas han dado un plazo de dos meses para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, por lo que hasta entonces Yoselin "N" debe permanecer en prisión preventiva.

Yoselin "N" está devastada, "no para de llorar"

El pasado martes la prensa de espectáculos dio a conocer que Yoselin tras enterarse sería vinculada a proceso quedó devastada y no paraba de llorar, ya que tendrá que permanecer todavía dos meses más en prisión en lo que se desarrolla la investigación. "Ahora, me cuentan que en el momento en que es vinculada a proceso y confirman que se va a quedar en la cárcel por dos meses más, la infuencer no paraba de llorar", informaron los conductores.

YosStop fue vinculada a proceso el pasado lunes 5 de julio, por lo que debe permanecer en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, ubicado al sur de la Ciudad de México, en lo que su abogado reúne las pruebas necesarias para lograr conseguir su libertad, esta noticia la habría llevado a presentar un fuerte episodio depresivo.

De esta manera los millones de seguidores de la famosa creadora de contenido se han dado cuenta que Yoslein "N" no es la mujer fuerte que siempre mostraba en sus diversas plataforma sociales, y que ahora realmente se encuentra ante un serio proceso legal en el cual quizá jamás imaginó vivir, ahora hay que esperar a ver las pruebas que su defensa presente para con ello lograr obtener su libertad.