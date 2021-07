Pedro Infante tuvo que darle un sentimental regalo a María Félix para que aceptara trabajar en "Tizoc"

Pedro Infante y María Félix protagonizaron la película ‘Tizoc: Amor Indio’, la cual es considerada una de las películas más importantes de la época de Oro del Cine Mexicano, pues con ella el llamado "ídolo de México" consiguió un Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín.

Sin embargo, esta historia de amor entre un indígena y una joven de una familia acomodada NO se iba a filmar, debido a que La Doña se había negado a participar en la cinta junto al cantante de música ranchera. Para que la diva del cine aceptara el papel, el intérprete de "Cien años" tuvo que darle un sentimental regalo.

María Félix se negó a participar en la película de 1957 porque el personaje de "Tizoc" no era una representación fidedigna de las personas originarias de México. Indicó que la forma de caminar y hablar del "indio" eran muy exageradas, por esta razón la actriz iba a dejar el proyecto.

En ‘Tizoc’ tuve dificultades. Nunca pensé que un indio se pareciera a Tizoc, para nada. Pedro Infante hacia el rol de un indio, pero un indio no es así, no camina así, no habla así. No es cierto. Los indios hablan de otra manera”, dijo La Doña en una entrevista.