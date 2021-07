Paola Rojas confirma que superó el Covid-19 y manda este emotivo mensaje

Luego de casi dos semanas de aislamiento, la periodista y conductora, Paola Rojas, confirmó a través de sus redes sociales que ya superó el Covid-19 y envió un emotivo mensaje que conmovió a todos sus seguidores.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la conductora titular del noticiero “Al Aire” compartió una fotografía en la que aparece abrazando a uno de sus hijos mientras sostiene una fotografía de su otro hijo y su expresión dejó ver lo emocionada que está por volver a reunirse con sus seres queridos tras permanecer aislada para cortar la cadena de contagios.

Dicha imagen fue acompañada por un mensaje en el que la conductora de “Netas Divinas, confirmó emocionada que superó el Covid-19 y mencionó que espera retomar sus actividades normales lo más pronto posible y se tomó el tiempo para agradecer a todos sus seguidores por las muestras de apoyo y de solidaridad, los cuales, fueron muy importantes para lograr su recuperación, señaló la ex esposa del Luis Roberto Alves “Zague”.

Algunas de las celebridades que reaccionaron a la noticia fueron su compañera de emisión, Odalys Ramírez, la querida conductora de Hoy, Andrea Legarreta y otras personalidades del medio artístico como Alexis Ayala, Chantal Andere, Mauricio Mancera, Diane Pérez y Yuriria Sierra, por mencionar algunas.

La conductora pasó casi dos semanas aislada. Foto: IG: paolarojas

Paola Rojas y el Covid-19

Fue el pasado 24 de junio, cuando la querida conductora informó que había dado a positivo a una prueba de Covid-19 e informó que pondría en pausa su participación en “Netas Divinas” y en “Al Aire” para aislarse y cortar la cadena de contagios entre los miembros de la producción de ambos programas y aunque no compartió como fue la evolución de la enfermedad se sabe que, afortunadamente, no presentó síntomas de consideración.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la periodista sufre las consecuencias del Covid-19 pues en marzo de 2020 se sometió a un aislamiento voluntario debido a que su compañera de emisión en “Al Aire”, Odalys Ramírez se contagió de Covid-19 y había estado en contacto con Paola Rojas por lo que tomó la determinación de resguardarse por unos días como una medida de prevención por lo que al igual que en esta ocasión, estuvo conduciendo su programa desde la comodidad de su hogar.

Extrañó mucho a sus hijos

En días pasados, Paola rojas conmovió a sus seguidores al revelar que una de las cosas más duras del aislamiento es no poder abrazar a sus hijos, Paulo y Leonardo, quienes son producto de su relación con el ex seleccionador nacional, por lo que tachó de “cruel” al Covid-19 por haberla alejado de sus seres niños a quienes no había podido ver por su condición.

De momento, la conductora no reveló cuándo se reincorporará de forma presencial a sus actividades en el noticiero “Al Aire” y en el programa “Netas Divinas”, sin embargo, se espera que sea esta misma semana cuando retome sus labores cotidianas.