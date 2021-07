Momo y Heechul de Super Junior TERMINAN su relación, así fue el noviazgo de la pareja

Momo de TWICE y Heechul de Super Junior sorprendieron a los fans la noche de este miércoles luego de anunciar su posible separación tras casi dos años de relación.



Ambos se conocían desde hace bastante tiempo, Heechul fue uno de los compañeros que ayudó a la integrante de la girl band durante sus primeros años de carrera, por lo que forjaron una gran amistad, incluso apareció en alguno de los videos musicales del cantante.



Su relación progreso a lo romántico y fue en año nuevo del 2020 que se confirmó su relación sentimental, tomando por sorpresa a las llamadas ELF y ONCE. Se convirtieron en una de las parejas del año y una de las tendencias en la industria del K-pop, pero parece que la historia llegó a su fin.

Heechul y Momo de TWICE terminan su relación

De acuerdo con el reporte de un medio coreano, Heechul de Super Junior y Momo de TWICE pusieron fin a su relación sentimental, sus nombres se volvieron tendencia rápidamente en redes sociales, algunas fans lamentaron la noticia y externaron su apoyo a los idols coreanos, ya que no es fácil terminar con un noviazgo.



¿Por qué Heechul y Momo terminaron? De acuerdo con los informes, la pareja se ha mantenido muy ocupada con sus actividades en solitario, debido a su apretada agenda su relación poco a poco se fue esfumando, por lo que decidieron ponerle fin a la relación. Hasta ahora, ni sus agencias ni los involucrados han declarado nada al respecto.



Se espera que su decisión no afecte sus futuras actividades y su amistad se mantenga intacta, ya que se conocen desde hace varios años.



La pareja mostraba signos de llevarse realmente bien, despertando los rumores de una posible relación, pero lo habían negado en al menos una ocasión; no fue hasta finales de 2019 que ambos aceptaron que habían comenzado un noviazgo, lo cual fue confirmado por sus respectivas agencias.



Sin embargo, fueron muy privados al respecto, además de que no es fácil mantener un romance cuando se es idol coreano, pero Momo mostró algunas señales relacionadas con Heechul, como la visita de su perro "Bok". TWICE es conocido por que sus integrantes tienen varias mascotas y la bailarina compartió una foto donde se alcanzaba a ver al canino de su entonces novio.