Fer Castro, hija menor de Angélica Rivera, sorprende con espectacular bañador y deja a fans sin aliento

Angélica Rivera llegó a ser una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, posteriormente se volvió la primera dama (esposa del expresidente Enrique Peña Nieto 2012-2018), por lo que se alejó de las telenovelas, pero aún así hay mucha gente que la recuerda con “cariño”. Sin embargo, al parecer llegó un relevo generacional y sus hijas levantan más expectativa que ella, tal es el caso de su hija menor, Fernanda Castro.

Fer tiene 22 años. Foto: Especial.

En los últimos meses Fer ha dado mucho de qué hablar, primero por su debut como cantante de temas de telenovela, pero también porque se ha vuelto un tipo de influencer de estilo de vida y moda, ya que en su cuenta de Instagram constantemente comparte contenido de este tipo. En esta ocasión la hija del Güero Castro encendió las redes con un diminuto bañador a cuadros.

Fernanda Castro presumió su figura

Ya cuenta con más de 111 mil seguidores en Instagram, pero no es casualidad que la hija menor de Angélica Rivera sea tan popular, sino que ella tiene un talento y belleza que hacen que las personas quieran estar al pendiente de lo que hace. Esta vez les dio el gusto a sus seguidores con una serie de fotografías en donde lució espectacular con un bañador cruzado a cuadros color negro con beige y abertura en la zona media del pecho.

Decidió no seguir el camino de su mamá

A diferencia de su hermana Sofía Castro, Fernanda decidió no seguir los pasos de su madre en la actuación y se fue a estudiar música a Estados Unidos y escogió especializarse en el canto y sus esfuerzos han valido la pena, pues ella fue la encargada de interpretar el tema de La Desalmada, la telenovela que produjo su papá para Televisa y estrenó esta semana.

El tema se llama “Cuando salga el sol” y en sus redes sociales, Fernanda Castro anunció que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Con la descripción “Medianoche”.

El tema ya está disponible en plataformas digitales. Foto: Especial.

“A mí me gusta trabajar con mis amigos de la universidad y que son compositores que tal vez no se conocen mucho hoy. Creo que es una gran oportunidad para empezar a sacar a los jóvenes músicos que yo he visto que se rompen la mad** estudiando y no llegan las oportunidades”, declaró recientemente.?

msb