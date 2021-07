Ángela Aguilar presume lujoso gorro de más de 11 mil pesos en su viaje por Europa

Ángela Aguilar se encuentra actualmente viajando con su familia por Europa, un viaje que ha llamado la atención de muchos por los lujos que se les ha visto compartir, tal como lo hizo la joven cantante, quien presumió un look con un gorro de más de 11 mil pesos.

Pepe Aguilar, junto a su esposa Aneliz, y sus hijos Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela, llevan poco más de 1 semana paseando por España y otros países de Europa, y todos los miembros de la familia se han dado a la tarea de mostrar algunos detalles de su viaje en sus redes sociales.

En diversas ocasiones la joven cantante de 17 años y su hermana mayor han dejado claro que tiene un gran gusto por los temas de moda y estilo, y en su viaje no podrían dejar pasar la oportunidad de presumir sus mejores outfits, por lo que se les ha visto con una gran variedad de looks.

La familia Aguilar lleva varios días disfrutando de un divertido viaje. Foto: Especial

Ángela Aguilar presume lujoso gorro

En la última fotografía que la intérprete de "En realidad" y "Ahí donde me ven" compartió en su cuenta oficial de Instagram, se le puede ver presumiendo un moderno look que complementó con un gorro tipo pescador, el cual resulta ser un lujoso accesorio de la marca Prada.

En el sitio oficial de la firma Italiana, gorro de pescador con logo triangular que porta Ángela tiene un valor de poco menos de 10 mil pesos, mientras que en diversos sitios de internet alcanza un costo de más de 11 mil pesos, lo que lo convierte en una pieza de lujo.

Aunque no es la primera vez que la joven de 17 años presume una pieza o prenda de alto costo, pues en sus redes sociales se le ha visto presumir bolsas, zapatos y prendas de reconocidas marcas, por lo que no sería raro que en su viaje por Europa la sigamos viendo lucir más lujos.