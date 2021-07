Alfredo Adame afirma que COBRA por INSULTAR personas: "Yo puro cheque jugoso" | VIDEO

Alfredo Adame, quien recientemente reveló que Televisa ya le quitó el veto que tenía en la empresa, aseguró que cobra por insultar personas. Recordemos que hace tiempo el actor se hizo viral en redes sociales por enviar 'mentadas de madre' personalizas a quienes se lo pidieran.

Durante una entrevista con el periodista de espectáculos Eden Dorantes, el polémico famoso de 63 años reveló que durante la más reciente emisión de 'Faisy Nights', el conductor Faisy le pagó para que 'se la mentara' a Eduardo Suárez, productor del programa nocturno.

"Me invitaron al programa y vine con todo gusto, padrísimo, divertido (...) Sí, le menté la madre . El conductor me pagó un cheque jugoso -ya ves que yo puro cheque jugoso - para que le mentara la madre al productor y que se la miento. Cobro por mentadas de madre , que sirva de algo", afirmó Alfredo Adame .

El periodista le preguntó que cuál es el precio de los insultos y el también presentador de televisión respondió: "Dependiendo, si la quieres garigoleada (adornada) o directa". Sin embargo, se desconoce si lo dijo en serio o a modo de juego.

Como parte de la misma charla, Alfredo Adame dio detalles de cómo un alto mando de Televisa le hizo una invitación formal para regresar a la televisora. Según él, lo contactó el vicepresidente de comercialización artística y le ofreció proyectos aún en desarrollo.

"Me llamó el vicepresidente de comercialización artística, Alejandro Benítez, y me dijo que si quería tomar un café con él. Vine y me dijo: 'Oye, tenemos proyectos, ¿te interesa?' Le dije: 'Claro que sí' Lo mío, lo mío es trabajar", agregó.