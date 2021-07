Netflix: Dramas coreanos con pocos episodios que puedes ver en un fin de semana

Netflix tiene para ti los mejores dramas coreanos que puedes ver en un fin de semana, dale pausa al aburrimiento y ármate un maratón con estas series de pocos episodios que puedes ver en solo un día.

Los dramas coreanos se caracterizan por tener varios episodios, por lo que a veces muchas fans no terminan de verlos o no tienen el tiempo para seguir un dorama completo. Sin embargo, Netflix tiene varias opciones para que disfrutes de las mejores historias de Asia.



Los mini dramas tienen pocos episodios o capítulos de corta duración y podrás terminarlo en un solo fin de semana, además, son de diferentes géneros para todos los gustos. Aquí las mejores recomendaciones de K-Dramas cortitos y que puedes ver en un solo día.

Dramas coreanos cortos que puedes ver en un fin de semana

The miracle

Drama de romance y fantasía que narra la vida de dos hermanas muy diferentes entre sí. Una de ellas es popular y modelo, la otra es poco sociable y tiene problemas de sobrepeso, no es hasta que una mañana se despiertan en el cuerpo de la otra, por ello aprenderán a entender lo diferentes que son sus vidas y sentirán empatía la una por la otra.

My runway

Drama coreano de tan solo 6 episodios que narra la vida de una joven que aspira a convertirse en una modelo profesional; sin embargo, no tiene la estatura ideal para lograrlo, aunque eso no la detiene. No es hasta que hace un casting para un programa que conocerá a uno de los modelos masculinos más famosos, pero es una persona arrogante y grosera.

Death Song

Mini drama de solo 3 episodios protagonizado por Lee Jong Suk y basado en una historia real. La trama gira en torno a Kim Woo Jin y Yun Sim Deok, dos personajes que tuvieron un romance prohibido. El protagonista era un escritor de teatro, está casado pero no puede evitar enamorarse de Yun Sim Deok, la primera soprano coreana. La historia se desarrolla durante el periodo de la ocupación japonesa.

Mi romance secreto

Drama de comedia que narra la vida de un joven chaebol que no se compromete con nadie, una noche tiene una aventura con una chica a la que no vuelve a ver hasta 3 años después. Ahora, ella se convirtió en la nutricionista de su empresa, pero fingirá no recordarlo. Aunque el recuerdo de esa noche que compartieron juntos sigue presente.

Amor en la ciudad

Este drama coreano podrás verlo en un solo fin de semana, ya que tiene 10 episodios pero solo de media hora de duración. La trama gira en torno a diversas historias de amor, una de ellas es la de un arquitecto amante de la ciudad, mientras que del otro lado está una chica que siempre se muda cada tanto tiempo, e incluso esconde su identidad, pero juntos se enamorarán en las calles nocturnas de la ciudad.