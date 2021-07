Lila Downs presume mestizaje en la música y hoy cantará en el Autódromo

Desde un pequeño estudio acondicionado en su casa de Oaxaca, Lila Downs habló de las luchas que enfrenta para mostrar en su música el mestizaje que hay en México, disfrutando de la dualidad de culturas que hay en ella al tener un padre yanqui y ser indígena.

“Mi experiencia es diferente, la gente piensa que radicó en Los Ángeles, y no, estoy aquí en Oaxaca donde crecí. Esa percepción es la que me permite hacer arte, poesía y canciones que muestra nuestro mundo de una manera distinta a la que asume mucha gente que no conoce nuestra diversidad”, contó la intérprete.

A sus 52 años de edad, considera que lo más difícil ha sido ser mujer, sobre todo al vivir en una sociedad en la que no se podía hablar del aborto o de otros temas femeninos como la maternidad adoptiva o las preferencias sexuales, por eso apoya a la comunidad LGBTTI, para que gocen de sus derechos, incluso desea componer un himno, “será a mi estilo, si ya (Gloria) Trevi lo hizo, yo también quiero” expresó.

Downs adoptó en diciembre pasado a su segunda hija, Vanessa, el primero fue Benito, y aunque señaló que el proceso fue más rápido, lamentó que exista poca información al respecto para que los padres adoptivos puedan acercarse y entender mejor el tema.

“Siempre hay personas que rechazan, hay prejuicios y ha sido interesante leer literatura, he hecho entrevistas con personas de tesis y doctorado sobre el tema… Es una experiencia hermosa ser madre adoptiva, es doloroso, pero qué no es doloroso en la vida. Es un reto extraordinario aprender con ellos”, agregó.

Lila Downs se presenta esta noche en el Autódromo Hermanos Rodríguez; está feliz de regresar al escenario y tener al público cerca, porque tanto como ella, como sus músicos extrañan la energía que se crea en cada show.

MAAZ