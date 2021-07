Instagram censura FOTO de Ricky Martin en la que le da un BESO a su hijo

Ricky Martin se colocó una vez más en medio de la polémica luego de denunciara a través de sus redes sociales haber sido censurado en Instagram por una fotografía en la que aparece besando la mejilla de su hijo, acto que el cantante puertorriqueño consideró como homofobia.

Recientemente Ricky Martin habló de la homofobia de la que ha sido víctima en redes sociales luego de que compartiera en Instagram unas fotografías junto a su esposo, el pintor Jwan Yosef, por las que, además, perdió cientos de seguidores en sus diferentes redes sociales.

Ahora, el intérprete de "Tu recuerdo" compartió molesto un mensaje en su cuenta de Instagram con letras rojas señalando que una fotografía junto a su hijo había sido censurada en una de sus cuentas de fans en la misma red social. En la postal se puede ver al cantante con su hijo sentado en las piernas mientras le da un tierno beso en la mejilla.

"¿Cuándo una foto de un padre y un hijo van en contra de las pautas de Instagram? Cuando a los homófobos no les gusta e Instagram borra tu foto", señalaron en la cuenta de fans del cantante, quien también compartió la censura con la leyenda "¿Esta foto está reportada? ¡Es mi hijo!".

Ricky Martin se lanza contra la homofobia

A través de sus redes sociales Ricky Martin se lanzó contra la homofobia y señaló haber sido víctima de mensajes al respecto en algunas fotografías en la que se puede ver compartiendo un romántico momento junto a su esposo.

“Eses mismo miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir hablando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días la causa de la falta de aceptación”, dijo el cantante.

Ricky Martin compartió una fotografía en la que luce unas largas uñas largas de acrílico acompañada de un fuerte mensaje: “Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y como soy, sin importar el que dirán”.

Ricky Martin se lanza contra la homofobia. Foto: Instagram

Con información de medios