Querida actriz fue TESTIGO de violencia de Alejandra Guzmán hacía Frida Sofía; esto dijo

El caso de Frida Sofía sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, la actriz y comediante Gloria Izaguirre aseguró que fue testigo de los descuidos que tuvo Alejandra Guzmán durante su rol como madre durante la infancia de Frida Sofia, por lo que cree al 100% en las denuncias de la hija de la cantante.

Gloria y Alejandra fueron amigas. Foto: Especial.

“La hija lo que tiene son todos los rasgos de víctima”, comentó la comediante, quien dice tener experiencia en estos temas, pues fue hija y nieta de personas con trastorno de personalidad narcisista y mencionó que la joven sufrió negligencia parental. Además, expuso que lo vio de primera mano porque entabló una amistad con “la Guzmán”.

Señaló que pudo presenciar cuando dejó de lado sus responsabilidades como madre para salir con un hombre: “Lo viví porque hay miles de anécdotas. Hay otra donde dejó a Frida Sofía en Playa del Carmen y también de testigo, porque se fue con el lanchero, y la dejó ahí, de 2 años, con el otro lanchero”, mencionó.

Gloria Izaguirre asegura que Alejandra Guzmán prefería el alcohol

Izaguirre habló sobre la relación que tenía Guzmán con la bebida, lo cual le provocó problemas de ego, control y adicción seguro. La comediante dijo que hay pruebas de que Frida dice la verdad, “porque la mamá no se podía cuidar ni ella y la dejó ahí tumbada. Tiene un problema fuerte, no sé cuál sea, no soy psiquiatra”, agregó.

También criticó a Alejandra, por defender a su padre y ponerlo por encima de su propia hija: “En qué cabeza cabe, ahí está el narcisismo, cero empatía, de defender al papá. Imbécil, fatal, cero empatía y cero comprensión”, comentó. Fue en abril pasado cuando Frida Sofía denunció que su abuelo abusó sexualmente de ella cuando era pequeña. Tras esto, él demandó por difamación y ella hizo lo propio en contra de él y de su mamá, Alejandra Guzmán, de 53 años, por los delitos de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores.

msb