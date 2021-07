Tras criticar a AMLO, Eduardo Yáñez ha recibido amenazas de sus detractores, confesó el actor

Los dimes y diretes entre el actor Eduardo Yáñez y sus detractores continúan, ahora el famoso confesó que incluso más allá de los ataques en redes sociales, ha recibido amenazas a través de diversos mensajes que lo agraden por externar su postura tras criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al ser abordado por algunos reporteros a las afueras de la casa de Carmen Salinas, el actor admitió que ha sido víctima de ataques y amenazas, aunque aseguró que no le preocupan los señalamientos.

“¿Qué si temo yo por mi vida?, no… la verdad que uno no tiene comprada la vida, y uno se va a ir de este mundo en el momento que se tenga que ir”, señaló el actor, con tono despreocupado minimizando las amenazas.

Justamente debido a estas amenazas y señalamientos, el actor de 60 años defendió su derecho a la libre expresión, esto después de que respondiera a los “haters”, en sus redes sociales.

“Yo posteé mi postura como ciudadano mexicano respecto a ciertas cosas, entre ellas, los niños con cáncer y me empezaron a criticar los típicos haters, en ese momento me dolió, pero dos días después me levanté y dije ‘hoy tengo ganas de mandar a ching*& a su madre a varios, y ellos son los primeros’”, manifestó.