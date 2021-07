NETFLIX: Esta serie de aventura, playa y dinero ESTRENA segunda temporada el 30 de julio | VIDEO

Outer Banks no es un lugar cualquiera, no es como todos. Enclavado en Estados Unidos, este peculiar sitio guarda una de los secretos más enigmáticos que no se han descubierto durante años y, sumado a ello, una fortuna espera para quien sea el osado en desentrañar una historia que dejará intrigas, aventuras y mucho, mucho dinero.

Este viernes 30 de julio llegará a la plataforma de Netflix la segunda temporada de 'Outer Banks', misma que comenzó su grabación el 31 de agosto de 2020 y culminó el 2 de abril de este año.

¿De qué trata la serie de Netflix 'Outer Banks'?

Outer Banks es una serie de televisión de género drama adolescente, con mucho misterio, acción y aventura. Creada por Josh Pate, Jonas Pate y Shannon Burke, la primera temporada se estrenó en Netflix el 15 de abril de 2020. Para julio de ese mismo año, se anunció su renovación a la segunda temporada que inicia este 30 de julio.

La historia presenta a Outer Banks, un poblado que está ubicado en una ciudad costera a lo largo de Outer Banks de Carolina del Norte. En este sitio, existe una marcada división social entre los residentes de temporada adinerados y los lugareños de la clase trabajadora; a cada uno se les llama o conoce con los apodos "Kooks" y "Pogues", respectivamente.

La serie sigue a un grupo de adolescentes Pogue que viven en The Cut, mismos que están decididos a descubrir qué le sucedió al padre desaparecido del líder del grupo, John B. En el camino, descubrirán un tesoro legendario que está vinculado al padre de John B.

Perseguidos por la ley y un grupo adinerado de "Kooks" de Figure Eight, los "Pogue" buscan superar obstáculos como las drogas, el amor, las peleas, la amistad, el dinero y la privación al derecho de ser simplemente un adolescente estadounidense.

Netflix recuerda lo mejor de la primera temporada

Con un corto especial, Netflix recordó los mejores momentos de la primera temporada de 'Outer Banks', un videoclip especial para calentar motores de cara a su estreno mañana viernes 30 de julio.

Si ya eres fan de la serie, seguro querrás verla de nuevo. Si apenas la conociste hoy, ve el video y engánchate a sus personajes, goza de la primera temporada rápido y síguete con la segunda temporada desde este fin de julio.

Ya viste qué llevó a Outer Banks a ganar un par de premios para la serie, pues bien, esto es un poco de lo que podrás disfrutar en la segunda temporada que está por comenzar.