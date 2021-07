Netflix: Cinco razones por las que tienes que ver esta GRAN serie de TERROR

La Maldición de Hill House llegó a Netflix en 2018 y desde entonces ha sido una de las series favoritas de los amantes del terror psicológico; sin embargo, si tú eres de los que aún no le ha dado la oportunidad a esta gran producción de Amblin y Paramount Television, aquí te compartimos cinco razones por las que no debes perdértela. No por nada recibió el premio Fangoria Chainsaw en la categoría de "mejor serie".

1. La historia

Esta serie definitivamente supera por mucho a otras como American Horror Story, en especial por su historia, la cual está basada en la novela The Hounting of Hill House de Shirley Jackson, la cual ha sido considerada como una de las más importantes novelas de todos los tiempos.

No esperes una serie de terror con grandes efectos especiales, si algo la caracteriza es que con detalles aparentemente tan simples como la iluminación, los encuadres, movimientos de cámara y los sonidos, genera una gran expectación.

2. Los personajes

Sin duda cuenta con un gran elenco, entre ellos, Michiel Huisman, que también participó en la serie The Game of Thrones, así como Carla Gugino y Timothy Hutton. Además, es notoria la gran dirección de sus personajes, que en todo momento logran transmitir a la audiencia intensas emociones. Esto sumado a la atmósfera que se logra gracias a la cuidadosa escenografía, iluminación y dirección de fotografía, hacen de esta serie algo imperdible.

3. Su director

Fue creada y dirigida por Mike Flanagan, quien también dirigió películas como Doctor Sueño (2019), Oculus (2013), El juego de Gerald (2017), Ouija: El origen del Mal (2016), entre muchas otras, por lo que ya cuenta con una gran trayectoria en la dirección de películas del género de terror.

4. La casa

El lugar donde se desarrolla la historia es uno de los personajes más importantes de toda la serie, parece tener vida propia, y esto se debe en gran parte al cuidado que hubo en cada objeto y ambientación del lugar. En este sentido, la sonorización jugo un papel muy importante para reforzar las escenas más tétricas de la serie, como los golpes en las puertas, rechinidos y los pasos.

5. Sus episodios 5 y 6

Aunque se trata de un drama familiar, el terror está presente en cada uno de los 10 episodios que conforman la serie; sin embargo, destacan el capítulo 5, donde se demuestra que el terror tiene un trasfondo más humano y más profundo, que supera lo sobrenatural, mientras que el 6, el cual podría catalogarse como una joya audiovisual, resulta sobresaliente ya que su director se dio a la tarea de realizar un plano secuencia que dura más de cinco minutos.