Galilea Montijo quiere CASTIGO para quienes difamen a un famoso

Fue en 2020 cuando Mario Bautista fue señalado por cuatro supuestas fanáticas de haber sido abusadas sexualmente por el cantante, a un año de esta situación el cantante reveló ante las cámaras de Hoy cómo concluyó su proceso legal.

De acuerdo con el propio Mario Bautista, todo se solucionó a su favor, luego que las las jóvenes que inicialmente lo habían acusado, salieron a desmentir sus señalamientos en contra del cantante.

Luego de las declaraciones que dio Mario Bautista, Galilea Montijo dio su punto de vista respecto a lo que sucedió pues asegura que así como se pide justicia para aquellos que cometen un delito, también pide que se haga lo propio para quienes mienten.

“Es tan fácil señalar a alguien hoy en día: ‘ ay me violó, ay me hizo, ay me todo’, como los de Michael Jackson que años luz salieron a decir que no era cierto” dijo Galilea Montijo