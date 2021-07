Ale Capetillo abre su corazón y revela el motivo de su tristeza en Madrid | VIDEO

En uno de los videos más recientes compartidos por Alejandra Capetillo en su canal de YouTube, reveló la nostalgia que ha sentido durante su estancia en Madrid.

"Me ha ido bien, lo que me pasa y por eso yo creo que ahorita estoy tan chipil, lo más difícil es cuando viene la gente de México y se van, y tú eres la que te quedas, sí me pega mucho, me da un bajón muy fuerte el despedirme".