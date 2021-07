Sofía Castro asegura que Angélica Rivera no fue violentada por Enrique Peña Nieto

Sofía Castro aseguró que Angélica Rivera no sufrió violencia durante su matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto.

En entrevista para el programa Venga la Alegría de TV Azteca, la actriz comentó que nunca presenció conductas indebidas del exmandatario mexicano hacia su madre, incluso defendió el amor que se profesaron en esa época.

La también hija del productor José Alberto Castro desmintió que su madre haya sido violentada luego de enterarse que Peña Nieto le había sido infiel.

“Para nada, no fue así… cero”, respondió.

Expresó que no le agrada hablar sobre la vida de su familia, para evitar interpretaciones equivocadas sobre ellos.

“No me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni la vida de mi mamá ni la de mi papá, porque no se me hace correcto, yo hablo por mí y por eso yo conté mi propia historia”.