Fonseca, cantante colombiano, celebra que sus compatriotas salgan a protestar

Al intérprete de “Simples corazones”, Fonseca, le gusta escribir temas alegres, pero también canciones que transmitan un mensaje y que reflejen situaciones sociales como las que vive actualmente Colombia, en donde la gente salió a las calles a protestar contra el gobierno.

“A mí me alegra que el país se exprese sobre lo que está inconforme, porque es un país que ha sufrido mucha corrupción, violencia y narco durante muchos años, y aunque el panorama va cambiando, siguen existiendo cosas injustas que no deberían pasar, por eso me alegran las protestas, lo que me duele es que a raíz de estas, se mueran más personas, y que finalmente se involucre gente con otros intereses”, señaló el intérprete de “Prometo”.

En su nuevo disco incluirá temas que hablen de esto, de manera sutil porque sabe que el principal trabajo de un artista es cautivar y entretener, pero adelantó que una de las canciones tiene frases como “hay que hablar más bajito, con calma todo se resuelve”. Por ahora promociona su sencillo “Tu 1ero” en donde le canta al amor, de forma divertida.

“Esta canción la compuse con Richie López y lo primero que hicimos fue la melodía, al ver que tenía tan buena vibra, decidimos escribir sobre la química que hay al inicio de una relación, esa atracción y candela en la que dos personas se envuelve, y nos gustó mucho el resultado”, explicó el cantautor.

Fonseca regresa a los escenarios junto a Andrés Cepeda con “Compadres Tour”, un concepto que presentaron hace cinco años en Bogotá y la respuesta fue tan positiva que aún siguen dando conciertos. En agosto inician una serie de shows por todo Estados Unidos y esperan pisar México para marzo próximo.

